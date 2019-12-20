台大醫院雲林分院啟動「安心雲林e院聯防」遠距醫療計畫。（台大雲林分院提供／許素惠雲林傳真）

台大醫院雲林分院推動遠距醫療有成，經立委劉建國努力爭取獲衛福部大力支持，將推動大型智慧醫療區域聯防試辦計畫，院長黃瑞仁20日和廣達電腦董事長林百里簽署合作備忘錄，同時啟動「安心雲林e院聯防」遠距醫療計畫。

在衛福部醫事司長石崇良、雲林縣衛生局長曾春美等見證下，黃瑞仁和林百里簽署遠距醫療合作備忘錄，共同攜手結合醫療與資通訊，發展偏鄉遠距醫療照護，並邀集縣內成大醫院斗六分院、若瑟醫院、雲林基督教醫院等10家合作醫院、基層醫療、長照機構與資通訊產業夥伴，在中央與地方衛生長官的勉勵下，共同宣示建構「政策、醫療、產業」鐵三角，打造雲林縣成為智慧遠距醫療示範縣市。

黃瑞仁表示，雲林人口老化，醫療資源相對不足，又有許多就醫障礙。雖然如此，近年來由於法規鬆綁，資通訊科技進步，該院深耕經營，帶來雲林發展遠距醫療發展的契機，2017年中成立了遠距醫療中心，在衛福部的支持下，利用得天獨厚的環境，結合資訊科技，創造遠距醫療優勢，化劣勢為轉機。這次又能與廣達電腦合作，可謂如虎添翼。

石崇良表示，遠距醫療的推展，是近年國家重要衛生政策之一，台大雲林分院去年和今年度在衛福部「建置智慧醫療照護模式計畫」的架構下，進行了「斗六雙星區域聯防」、「智慧遠距傷口照護」、「高危新生兒外接監測」、以及「兒童心臟病篩檢群助」等智慧遠距方案，成功地結合創新醫療服務與資通訊科技，為偏鄉醫療面臨的資源缺乏與就醫困難等挑戰，提出令人驚艷的解決方案。

石崇良強調，「安心雲林e院聯防」將是資通訊科技在資源不足地區醫療更為廣泛與全面的應用，相信在既有堅實基礎之下，再加上資通訊科技龍頭的加持，一定能夠打造雲林成為智慧遠距醫療示範縣市，更希望能將豐碩的成果推展到全台各縣市。

林百里則說，透過合作導入廣達智慧遠距醫療系統與遠距健康照護方案，並結合台大雲林分院的專業醫療照護服務與知識，以及近年來在雲林打造出的遠距醫療生態，相信日後透過密切交流與合作，能更進一步提升台灣醫療服務的品質與智慧醫療技術的產業發展。

台大醫院雲林分院遠距醫療的推手，遠距醫療中心主任馬惠明副院長向與會長官與來賓，說明該院發展遠距醫療的脈絡，以及安心雲林e院聯防的內涵，「安心雲林e院聯防」計畫將整合急重症醫療資源，連結10個以上的醫院，基層診所，長照機構，透過「區域聯防」，「遠距眼科」，「高危出院」以及「智慧傷口」等4項智慧遠距服務模式，來探索偏鄉醫療的資通訊解決方案。

馬惠明表示，遠親不如近鄰，透過智慧遠距醫療的推動，將讓區域內的醫療資源更能緊密結合，彼此互補。不但打造出一個無遠弗屆的醫療物聯網(IoT- Internet of Things), 更要藉此把彼此滿滿的愛心緊密連結在一起(IoL- Internet of Love)。

(中時 )