安全研究人員鮑勃·迪亞琴科（Bob Diachenko）發現臉書(Facebook)數據庫洩露，之後數據庫撤下。迪亞琴科發現時數據庫沒有受到密碼或者其它措施的保護。雖然臉書及時處理，關閉訪問通道，但是當時信息已經開放近2周。在駭客論壇上甚至可以下載到數據。

因為數據大規模洩露，臉書用戶可能會遭到垃圾郵件、網絡釣魚的侵擾。在臉書用戶ID中包含特殊數據，通過數字可以確定用戶名及其它個人信息。

臉書新聞發言人證實數據庫已經下線，他還說：「我們正在調查此問題。在過去幾年裡，我們曾經做過調整，加強對用戶信息的保護，我們認為這些信息極有可能是在調整之前收集的。」

針對以上問題，可在臉書的「設定」內更改「隱私」設定，盡量將個人資料只開放予「朋友」，別選完全公開，還有就是用戶也可將「允許搜尋引擎在臉書以外的地方連結你的個人檔案」的選項設定為「否」，也可減少個人資料被第三方取得的機會。

(中時電子報)