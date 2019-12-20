第二屆「我們’s Women」演唱會明年2月22日在台北國際會議中心（TICC）舉辦，將由6組女聲輪番獻唱，包括陳綺貞、曾沛慈、邵雨薇、Vast&Hazy、白目樂隊及「有感覺」，以歌聲訴說屬於這個世代女性的力量；其中，擔任壓軸的陳綺貞直言，生活難度遠遠超過任何一場演出，希望大家當天能盡情享受，暫離現實生活的人群，與她沉浸在音樂的想像空間裡。

相隔不到半年將再度唱回TICC的曾沛慈表示，這次演出壓力雖不比個唱大，但能跟其他優秀女聲同台演出，感到相當榮幸，非常期待這次合作，相信會擦出不一樣的火花；而日前剛結束拍攝戲劇的邵雨薇，對於連續2年參與「我們’s Women」演唱會，既緊張又興奮！邵雨薇表示，今年參與演出的卡司令自己又驚又喜，將盡可能放鬆、全心投入排練，希望讓大家聽見她的努力。

同樣也是第二次參與演出的「有感覺」，希望透過音樂，把女性的不同面貌傳遞給大家，「這些性格跟故事，我們會用喜、怒、哀、樂四種類型的音樂呈現給大家，請大家拭目以待」！「我們’s Women」演唱會購票洽寬宏售票系統。

「我們’s Women」演唱會明年2月於台北國際會議中心登場。（寬宏藝術提供）

「我們’s Women」演唱會明年2月於台北國際會議中心登場。（寬宏藝術提供）

(中時 )