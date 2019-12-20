中選會日前舉辦總統政見發表會，雖然名為政見發表，實則候選人唇槍舌劍，已接近相互辯論。蔡英文在會中稱，韓國瑜會認為「亡國感」是政治操作，是因為不曉得「這個國家」的人在想什麼，新黨主席郁慕明對此表示，「這個國家」從來不是中華民國，而是反中、仇中的台獨分子幻想建立的「台灣國」！

郁慕明透過臉書發文稱，自己本來一直不想談「亡國感」都話題，因為本來中華民國沒有亡國感，是那些現在大喊「亡國感」的人踐踏中華民國，才把中華民國搞得名存實亡。

郁慕明說，直到他看到蔡英文批韓國瑜「不曉得這個國家的亡國感」，才明白真相就在「這個國家」四個字。蔡英文始終講「這個國家」，因為「這個國家」絕非1912年成立的中華民國，也不是走過退出聯合國、中美斷交、一步步成就台灣奇蹟的中華民國。「這個國家」其實就是他們那些反中、仇中的台獨分子，心心念念要建立的「台灣國」。

郁慕明說，他們一度以為可以用「中華民國」借殼、建立「台灣國」，但是失敗了。建立「台灣國」的夢想幻滅，所以當然會有「亡國感」。

郁慕明說，對堂堂正正的中華民國國民來說，繼承歷史，依據憲法，與大陸和平發展，根本沒有亡國感。是「他們」那些台獨分子不甘心，不願見到兩岸和解，以後連票都騙不到，所以要利用權勢，大搞綠色恐怖，整肅「我們這些中華民國國民」。

郁慕明強調，這就是「亡國感」的真相。蔡英文的「這個國家」，絕對不是中華民國，而是從來沒建立的「台灣國」。

(中時 )