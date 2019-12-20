倪子鈞（小馬）新歌〈各退一步〉邀來張允曦（小八）合拍MV、飾演一對情侶浪漫互動，為了怕老婆生氣，小馬除了把大概劇情都先跟太太「報備」，為了讓太太安心，一到片廠就先開視訊跟她保持連線讓她安心，甚至還跟小八在開拍前先跟主禱告拍攝順利！小馬笑說：「我真的跟小八在拍攝前五分鐘在化妝間坐著一起禱告主，認真地求神幫忙讓我們能把MV順利拍完！」

儘管在MV中因為劇情得暫時把人夫身分擺一邊，小馬和小八在MV中演出不少情侶之間的親密舉動如掏耳朵、手牽手甚至十指緊扣到演出「微床戲」同床共枕，但私底下超級尊重太太的他，拍攝時全程保持君子風範，不敢踏進雷池一步；不過小馬坦言老婆在看到MV拍攝剪輯完後的成品時還是有些微詞，他表示：「老婆其實不是吃醋，她的點是怕之後看到小八會尷尬！」

小馬重返歌壇獲許多天王好友推薦力挺，不僅李玖哲陪他一起上節目通告，還收到天王周董拿著他的簽名CD拍照照片為他打氣，此外，JJ也在IG限動上秀出小馬的簽名CD，讓小馬感受到好友相挺的溫暖，表示：「杰倫收到我的個人專輯拍照給我看，真的用行動彌補了我當年心中的〈黑色幽默〉的遺憾！我的超級感謝他！我還是做了音樂，他還是很開心拿到我的專輯拍照片給我看！ 」與小馬相識多年的李玖哲，除了義不容辭地主動在IG上為他宣傳，還從福岡專程飛回來跟他一起上節目！

小馬在MV裡與小八有不少親密戲。（馬米娛樂提供）

小馬在MV裡與小八有不少親密戲。（馬米娛樂提供）

(中時 )