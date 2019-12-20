《暖南市政搜查隊》24日即將於全美戲院上映。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲是被政治耽誤的主播？耶誕檔期強檔影片《暖南市政搜查隊》24日即將上映，台南市政府結合全美戲院，以電影首映會呈現市政成果，預告片與電影海報今天正式亮相，預告片中，黃偉哲搖身一變當家主播，以正經不失詼諧幽默口吻、穿插時下流行哏，播報新聞，引領觀眾調查真相、挖掘內幕探索「暖南」。

台南以溫暖著稱，黃偉哲「暖男」形象也深植人心，台南市政府以電影呈現市政成果，電影取名《暖南市政搜查隊》有請「暖男」引領觀眾探索「暖南」，瞭解一年來台南發生大小事。

黃偉哲表示，台南因地理位置，氣候終年溫暖，台南人待人接物更溫暖，「暖南市政搜查隊」透過「搜查」，將市政重大成果以、市民的心聲以電影呈現，不但要告訴觀眾「溫暖的台南，一年來發生哪些新鮮事」，更要讓台南人發現，是台南人共同成就了這座偉大的城市，並引以為傲！

黃偉哲首次化身主播，初試啼聲表現亮眼，專業之餘不失幽默風趣，不少民眾一睹預告片紛紛舉起大拇指，直呼「市長真是被政治耽誤的主播！」

副市長王時思表示，市長趁著《俗女養成記》熱潮，「撩」下去拍攝《俗男養成記》後，以行銷大新營區景點，網友佳評如潮，紛紛敲碗希望可以再度看到市長的螢幕演出，市府將市政成果以影片展現的構想於焉成形。

(中時 )