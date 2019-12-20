教育局20日在高雄林園區港埔國小舉辦雙語繪本新書成果發表會，由義守大學帶領高雄市6所偏鄉國小學生，歷經1年共同創作雙語繪本，在老師們的關懷陪伴下學習與成長，以校園導覽及家鄉特色創作「踩著雲朵旅行去」雙語繪本，展現孩子們愛鄉土的特色。

72位同學們利用課餘時間進行故事腳本發想與繪本創作，師長們則將各校故事轉換為英語，激發同學們學習英語的動機，同時增進口說能力，培養小朋友表達溝通的基本素養，讓孩子們從最熟悉、最親切的校園生活開始，共同完成了這本「踩著雲朵旅行去」雙語繪本，並於港埔國小進行學習成果的發表。

活動現場孩子們帶著他們的畫作以英文的方式介紹他們在學校生活中的點點滴滴及地方特色，來自荖濃國小的潘茹玥及安招國小陳灃洋藉由繪本介紹六龜區、燕巢區享譽國際的水果，讓大家了解高雄水果的優質與鮮甜。

教育局長吳榕峯表示，這本繪本告訴大家這6所偏鄉學校的特色和地區的人文、物產，孩子們愛鄉土的特性用雙語的方式來表達展現了最大的價值，目前高雄市已經有24所實驗學校，明年希望增加到48所，若各校意願濃厚，教育局會籌足款項，在3到4年內將所有學校外師聘齊，扎扎實實將實力厚植下一代。

(中時 )