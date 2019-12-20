高雄市新莊高中於20日舉辦「新莊福報 亮眼關懷」活動，為高雄市17所高中小一百多位弱勢學生配戴全新的眼鏡，活動中替學生做完整視力驗光的檢查，並由學生自行挑選鏡框，再進行鏡片配置，皆是完全免費贊助。

此次活動的發起人是經營光學公司的李邵清董事長，早在11年前他就邀請眼科及眼鏡行一起組成愛心關懷團隊，免費幫助有需求的學童驗光配眼鏡，至今已有千名以上學童受惠。

新莊高中教務主任鮑遠毅表示，以往學校對於家境清寒或表現優異的學生都是以發點卷獲獎金的方式給學生自行運用，原先以為這只是個簡單的活動，沒想到所有的電子驗光設備一應俱全，供孩子們選擇的鏡框並也不是普通樣式，這真的令他相當感動，他希望孩子們受到幫助後銘記在心，未來可以幫助更多的人。

受惠的孩子們紛紛表示感謝，林捷羚表示，他目前缺一副眼鏡，之前都只有配戴角膜塑型片，但有時候會很模糊，藉由這次活動剛好補足他的需求，非常謝謝這次活動的主辦單位送他這個耶誕禮物。

莊千鋒表示，對於有近視的學生來說，眼鏡是一件必需品，這對家境不好的家庭來說是一筆開銷，所以這次的活動對許多家境清寒的學生來說非常重要，他也相當感謝贊助商以及整個驗光團隊，這次受到幫忙他會永遠記得。

(中時 )