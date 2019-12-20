徐若瑄分享手機桌布是和老公合影主因。（圖／翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

44歲徐若瑄2014年和新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰結婚，歷經臥床162天終於在2015年生下兒子Dalton，當媽後的徐若瑄常分享兒子可愛近照，昨(19日)她則分享自己手機桌面跟其他媽媽不同，不是兒子而是自己和老公的合影，至於主因，徐若瑄寫下：「畢竟孩子大了以後，他是我互相攙扶的老伴」，被網友讚幸福又有智慧。

徐若瑄昨在臉書分享自己將手機桌面設成自己和孩子的爸的合影，笑說：「深情對看總是會笑場，只好一個閉眼、一個裝猴子」，並指：「不能只被小孩佔滿，畢竟孩子大了以後，他是我互相攙扶的老伴」，還將老公比喻成「大兒子」，打趣說大兒子也是需要關愛，暗示對兒子和老公的愛應該要平等。

而李雲峰3年前冒出財務危機，當時有報導指徐若瑄為了家人只好復出工作，當時徐若瑄聲明回應自己從來沒有想當貴太太，夢想就是能遇到一位對凡事認真的好老公，一起經營小家庭並面對生活。昨徐若瑄再分享婚姻中的感觸，網友回應：「真的！不能凡事以孩子為重。要陪妳一輩子的是他！孩子照顧再好以後都別人的」、「立馬想到爺爺奶奶手牽手過馬路的場景。極感動」、「好棒的相處方式」、「能攜手到老也是一種幸福」。

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(中時電子報)