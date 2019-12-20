以完美守備著稱的「紅龜」陳江和，在今年季中退休後擔任中信兄弟一軍內野助理教練兼一壘指導教練，在球團宣布明年由丘昌榮擔任總教練後，丘總向球團推薦由陳江和擔任首席教練，認為他不僅對球員了解，腦筋也動得快，一定能給予球隊幫助。

陳江和笑稱自己晉升一軍首席教練，是從服務員變高級服務員，「首席教練要服務總教練，以及其他教練，還要服務球員。之後我的眼睛可能會比較酸，要看全場關注全場。」

陳江和也提到，過去幾年是外籍總教練，下達戰術還需要翻譯比較麻煩，現在丘總要發暗號可以直接進行，相信與球員也培養默契了，會順利進行。

而其實陳江和擔任總教練一職，是由新任總教練丘昌榮推薦，丘昌榮笑說，「紅龜連在受訪都能講笑話，他在場上一定比我更冷靜，他不只對兄弟球員了解，對各隊也很了解，而且腦筋也動得快，一定能幫助我做球員調度，他客氣了。」

(中時 )