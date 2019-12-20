中菲行（5609）今年前三季營收為129.53億元，年減1.6％，稅後淨利為3.1億元，年增70.8％，EPS 2.46元，公司新任執行長施振昇指出，早在中美貿易戰前，大陸的工廠就因工資問題開始往東協移動，中菲行42年前就往東協設立據點，目前已有近40個據點，加上公司優於同業的IT功能，成為集團兩大利基。

施振昇指出，去年下半年雖因中美貿易戰廠商搶出貨，讓市場貨量大增，但因公司部分貨載受合約限制無法調升運價，影響獲利，今年營收雖減少些，公司獲利反而拉高，第四季依然有不錯的表現，12月比較淡些，明年因中美貿易協議談得差不多了，會讓亞太區增加商機，有利市場發展。

中菲行負責人錢堯懷立志建設華人的國際物流公司，早在42年前就進菲律賓設據點，40年前在新加坡設據點，馬來西亞、越南、泰國及印尼等都已都已布局近20年，最晚進去的印度市場也已近10年。

中菲行今年前三季持續運用訊息系統功能及組織力開發新業務，營業額雖然因為中美貿易戰的影響與去年同期略為下降，但是透過內部供應鏈深度的整合、以及持續的優化操作增加了營業毛利，毛利率由去年同期的14.4％增加到今年的16.7％，加上營業費用的適當控管，營業淨利及稅後淨利因而大幅的成長。

展望未來，中菲行以「組織變革，專業分工，團隊領導，智慧運用」的破壞式創新，透過團隊領導的方式負責公司的經營與發展，以商業智慧科技支援中菲行的三個事業群（空運、海運及合同物流）的業務發展，服務優化、操作及管理效率的提昇，在物聯網時代，中菲行增值訊息系統Web3.0雲端物流平台，不止整合內部及上下游供應鏈管理，對外更提供數位化訊息流的整合，並優化操作方式、提升服務品質。

近半年香港反送中運動，中菲行香港公司員工曾因交通管制無法進辦公室，但靠公司建立的IT系統，照常服務客戶。

接替剛退休的林天送擔任中菲行執行長的施振昇，在1988年進入中菲行工作，1991調舊金山，2003年調洛杉磯，2016年調新加坡之前曾短暫在紐約公司工作3個月，今年10月底升任執行長，坐鎮新加坡。

(工商 )