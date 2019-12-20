台灣農林（2913）20日法說會，農林總經理林金燕表示，除了回歸本業茶葉先賺錢外，農林最受矚目的資產活化部分，目前包括台北西區的大亞百貨則積極招租，據了解包括日系大型藥妝、童裝等連鎖店都在洽談，而已在開發中的銅科工商綜合區與住宅案等則初步將以合建推案為主，三義大型工商綜合區則評估變更地目再處分。

農林前1～11月營收2.74億元，年增18.65％。前3季稅後虧損415萬元，每股虧0.01元。對於投資人詢問獲利目標與進度，農林副總高力川表示，農林過去多數以處分土地資產來獲利，但短期內，一、二年內都不會做土地資產處分，會以茶葉本業為主，其他土地使用上面也沒有明確處分計畫。

至於茶葉產能，高力川指出，估計老埤農場的第一期至第二期可採收1,000噸，目標2025年約3,000噸產量；此外，老埤農場目前僅有簡易製茶廠，但為未來茶葉產能大增，與農委會、資策會進行技術合作，引進大數據與自動化等技術，打造智慧茶園，預計明年年中可正式投產，大規模的茶葉產能預計可逐年增加對營收貢獻，明年產線都建置好，年度產能約700噸，預計2025年能達到產能滿載，並得以有效因應國內商用飲料用茶包括手搖飲、瓶裝茶等市場需求。

(工商 )