台股本周高檔震盪，周五（20日）指數收盤為11,959.08點，較上周五（13日）累計小漲31.35點，周漲幅為0.26％。凱基投顧預期下周指數區間11,750～12,150點，下周看好五大題材類股，包含：連接器股、組裝代工股、黏扣帶股、CCL股、伺服器股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國與中國達成第一階段貿易協議，取消12月15日加徵關稅；雙方在智慧財產權、技術轉讓等問題，以及中國採購農產品等方面取得共識，並可能明年1月在華盛頓簽署協議。

2.全美住宅建商協會NAHB公布美國12月建商信心指數由71上升至76，創下1999年6月以來新高。

3.11月美國新屋開工年率年增13.6％至136.5萬戶，優於市場預估的134.5萬戶；營建許可年率年增11.1％至148.2萬戶，也優於市場預估的141萬戶。

4.台灣綜合研究院，將2019年台灣經濟成長率預估上調至2.59％；同時基於台商回流效益、國際環境改善等因素，預估2020年經濟成長動能將延續，全年經濟成長率將達2.63％。

(工商 )