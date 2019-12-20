隨著美中關係日趨緊繃，美國對國內與中國大陸的所有聯繫管制愈來愈緊。美國司法部周四就宣布對密西根一家研究機構處以550萬美元(合台幣1.67億元)的罰款，因為該機構未披露其研究人員接受中國大陸官方的資助。

《美國之音》報導說，這項罰款是司法部與密西根州急流城文安得爾研究所（Van Andel Research Institute）達成合解協議的條件。該研究所因為研究人員向美國政府申請資助時，未能披露這些研究人員已接受中共政府的資助，因此被聯邦政府罰以鉅款。

報導說，這起民事案件是美國司法部試圖打擊中國大陸資金秘密流向美國科研機構的一部分。美國當局警告稱，中國大陸試圖竊取美國的研究和其他前沿技術。

司法部表示，文安得爾研究所向美國國家衛生研究院(NIH)申請了資助，但沒有按照聯邦法規披露其接受的外國政府資助。美國法律要求研究機構披露申請資助的研究在國外開展的情況。

司法部稱，這名研究人員曾於大陸上海的研究所擔任職務，並在2012年至2018年從各種大陸的來源獲得資金，其中包括一個人才招募項目。美國政府稱，這個項目幫助盜竊智慧財產權以造福北京。

2018年11月，美國國家衛生研究院就資訊披露不足向該研究機構發出警告，但該機構稱，沒有必要披露資訊，因為研究人員從中國大陸獲得的資助與從美國政府獲得的資助沒有重疊。

(中時電子報)