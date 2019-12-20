台灣維新召集人蘇煥智（中）20日起將與一群青年助講團展開「環台民主遶境」，推動台灣的二度民主運動。（劉秀芬攝）

台灣維新召集人蘇煥智20日起將與一群青年助講團展開「環台民主遶境」，開著車到台灣各地每個角落宣講台灣城鄉振興方案。蘇煥智表示，民主繞境主要目的是推動台灣的二度民主運動，從12月20日到1月8日全程20天，經過19縣市，用政見爭取選民認同，將政黨票投給台灣維新。

蘇煥智說，台灣整個城鄉差距、南北差距不斷拉大，年輕人都要北漂，造成台灣社會困境，所以要推動「財稅一半留在地方」的振興運動，讓在地經濟可以翻轉，年輕人可以留在故鄉，解決台灣現在的困境，振興在地經濟。

台灣維新也發表台灣城鄉振興方案，要打破中央集權集稅的體制，政府權力財稅應該下放到第一線的地方政府，讓全台灣369個鄉鎮市區有自主的權限及財源，地方經濟自然可以振興。

此外，也希望改革地方選舉綁樁買票黑金的文化，推動政黨比例選舉制度，打破買票黑金，讓年青人、好人容易出頭，活化地方居民的公共參與。

「台灣二次民主再出發」繞境首日早上7點就從台南市佳里區佳里市場出發，並於佳里、學甲、鹽水、北門、西港、歸仁各廟及大東夜市演講，每天不到6點就要起床，深入早市、夜市、寺廟，天天都是鐵人行程。

(中時 )