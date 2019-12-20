想要百元起吃到歐陸料理的朋友，一定要認識CANTINE MARAIS瑪黑餐酒！以法系餐酒小菜為主軸，注入台灣在地的飲食特色，特別推出蔥油餅、油封鴨腿塔可、金沙鹹蛋麵疙瘩等獨創菜式，更與創意調酒先驅的Trio三重奏跨刀合作，推出八款茶調酒，超適合三五好友相約小酌。

除了揉合台式料理靈魂的菜色，也少不了道地的歐陸料理！最推薦秋冬季節最欠吃的海膽燉飯，用海膽、味增熬煮製成的海膽味增醬，加入燉飯中作為基底，吃得到滿滿鮭魚卵、干貝，就連米心的軟硬度都剛剛好，鮮味與奶香十足。

（圖／品牌提供）

若是愛吃肉的朋友，則別錯過視覺效果滿分的咖啡鴨胸！光是淋醬就保留了咖啡拉花的設計，煎烤勻稱的鴨胸肉上更點綴上北海道洋蔥、焦糖堅果碎、南瓜泥，搭配酸甜的迷你胡蘿蔔，嗅覺、味覺都超令人驚豔。

（圖／楊婕安攝）

店中酒水皆選用歐盟認證有機茶特調出的茶調酒，酒感飽滿均衡、清爽有餘，包含清新爽口的薄荷茶Mojito、酸甜暢飲的伯爵酒Highball、奶濃香滑的可可紅茶馬丁尼、一口接一口的雪茄紅茶Shot等，佐以餐酒料理令人難以抗拒。

（圖／品牌提供）

作為MARAIS瑪黑家居選物進入餐飲的第一間正式餐酒館，瑪黑餐酒全店的桌椅、杯盤、燈具，每一處細節都延續選物視角的美感，優雅空間配上沈穩的氛圍，堪稱年末最強約會勝地！

（圖／品牌提供）

(中時電子報)