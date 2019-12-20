民進黨青年部的「民主進步青年」戴上了鄭寶清的面具，模仿動畫「火影忍者」中的「影分身之術」，扮演鄭寶清的分身，獲得現場民眾的注目，讓嚴肅的選戰少了點煙硝味，多了點趣味。（鄭寶清提供／甘嘉雯桃園傳真）

民進黨青年部陪同鄭寶清（中）到桃園觀光夜市拜票。（鄭寶清提供／甘嘉雯桃園傳真）

總統馬英九陪同立委候選人萬美玲到同安黃昏市場拜票。（甘嘉雯攝）

總統馬英九陪同立委候選人萬美玲到同安黃昏市場拜票。（甘嘉雯攝）

總統馬英九陪同立委候選人萬美玲到同安黃昏市場拜票。（甘嘉雯攝）

總統暨立委大選進入倒數階段，桃園市第四選區立法委員候選人鄭寶清20日傍晚在蔡英文競選辦公室發言人顏若芳、民進黨青年部主任吳濬彥陪同之下至桃園觀光夜市掃街，更與「民主進步青年」一同扮演動漫「火影忍者」中的「影分身之術」，獲得不少民眾支持；而國民黨立委候選人萬美玲則在前總統馬英九陪同下，到同安黃昏市場拜票。

鄭寶清表示，在過去立委任期裡，他推動了桃園鐵路地下化、桃園捷運綠線延伸至中壢，以及捷運三鶯線延伸至桃園等建設，提升桃園的交通運輸，更讓在外求學工作的遊子得以便捷返鄉。

鄭寶清也提及，有許多外移青年到桃園定居結婚，為了讓青年安心成家，無論是學齡前幼兒的補助津貼，抑或是公共托嬰與準公共幼兒園的推行，都是他過去三年多來，在立法院內努力不懈的成果。鄭寶清期許，希望桃園能夠成為一個讓不同世代民眾皆能宜居的都市。

民進黨青年部的「民主進步青年」戴上了鄭寶清的面具模仿動畫「火影忍者」中的「影分身之術」，扮演鄭寶清的分身，獲得現場民眾的注目，讓嚴肅的選戰少了點煙硝味，多了點趣味。

而萬美玲則在馬英九、副議長李曉鐘陪同下，到同安黃昏市場拜票，受到許多鄉親的力挺，支持者還送上好彩頭，預祝萬美玲當選。

現場當選聲不斷，馬英九與萬美玲來者不拒，紛紛與大家簽名合影。

(中時 )