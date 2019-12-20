中國大陸銀保監會20日表示，中美第一階段經貿協議涵蓋經濟金融多個領域，整體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高品質發展的內在需要。這份協議有利於雙方本著互利共贏原則加強金融合作，也有利於推動中國金融業提升競爭力。

中國證券網20日報導，中國銀保監會相關負責人20日在近期重點工作通報會中表示，2020年普惠型金融小微企業貸款要再增加人民幣（下同）兩兆元以上。五家大型銀行普惠性小微企業的貸款增速應該在20％以上。同時，進一步擴大小微企業信貸的覆蓋面，2020年再增加300萬戶以上的小微企業獲得信貸支持。在降成本方面，明年普惠金融小微企業的綜合成本要再下降0.5個百分點。

另一方面，中國銀保監會指出，2019年前11個月銀行業金融機構製造業貸款增加7,314億元，特別是11月份顯著增長。其中，大型銀行製造業全部貸款、中長期貸款、信用貸款餘額均明顯高於2018年同期。

此外，中國銀保監會20日批准東方匯理資產管理公司和中銀理財有限責任公司，在上海合資設立理財公司，東方匯理資管出資比例為55％，中銀理財出資比例為45％。是第一家在中國設立的外方控股理財公司。

(工商 )