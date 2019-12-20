路透報導，人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五收盤小跌36點至逾一周新低；中間價則略升，暫時脫離一周低點。交易員稱，中美第一階段協議細節尚未披露，市場謹慎情緒仍較為濃厚；午後購匯客盤增多則令人民幣小幅走貶。

他們並指出，本周中國央行在銀行間市場大量淨投放，隔夜掉期點大幅下行，但跨年的掉期點仍維持在較高水準。近期美元指數小幅反彈，也部分影響市場人氣；隨著假期臨近，市場缺乏方向指引，短期匯價料繼續在7元附近交投。

「臨近年底，很多機構都不拿大頭寸了，市場比較清淡，」一中資行交易員稱，「最近就是外資購匯多一些。」

一外資行交易員也表示，中美在年內不大會有更好的消息，估計人民幣年內會在7元附近波動，spot這塊很多都歇了，不過swap跨年期限還是很熱門的。

美國財長努欽周五表示，美國和中國將在1月初簽署第一階段貿易協定，且表示，該協議已經完全敲定，只是在進行技術整理。

(旺報 )