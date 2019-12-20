路透報導，據三名消息人士透露，歐洲最大電信運營商──德國電訊（DTEGn.DE）曾與華為進行深入磋商，商討仍將華為作為其新移動網路無線設備的主要供應商事宜，但後來因政治原因而暫停磋商。

美國出於網路安全擔憂，敦促其盟友將華為擠走。德國電訊上周宣布，正在等政府有關是否限制華為進入德國市場的討論結果，尚未簽署5G網路設備採購合同。

上述消息人士稱，發表聲明之前，德國電訊與華為在巴黎進行磋商，敲定可能簽署的協議條款，不過並未簽署合同。由於該問題的敏感性，消息人士要求匿名。

在回答路透有關與華為磋商的問題時，德國電訊發言人證實，還沒有達成使華為成為其5G網路設備主要供應商的協定或安排。

消息人士稱，在磋商擱置前，雙方已經討論關鍵條款，預想華為將為德國電訊即將推出的超快速5G網路提供70%的無線傳輸設備，報價為5.33億歐元（5.87億美元）。

(旺報 )