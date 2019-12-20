新北市義勇消防總隊防火宣導隊及救護志工分隊歡度20週年慶，今晚7時在新北市政府6樓大禮堂舉行表揚活動，市長侯友宜頒發獎狀，表揚績優義消防宣、救護志工及服務滿30年、35年、40年資深義消共計127人，感謝義勇消防人員不求回報、默默貢獻的付出。

新北市義勇消防總隊防火宣導隊自民國88年成軍迄今已邁入第20個年頭，自100至107年12月風雨無阻穿梭於大街小巷，挨家挨戶按鈴訪視共計18萬6,805戶，108年1月至11月計1萬7,133戶，並積極協助推廣安裝住宅用火災警報器，108年使民眾倖免於「小火釀大禍」的成功案例共計20件，防火宣導成效卓著。

新北義消救護志工歡度20歲市長侯友宜頒獎感謝付出。（讀者提供/吳家詮傳真）

民國107年新北市救護案件總件數為18萬8,211件，每年以10%速度成長，約佔全國救護量16％，平均每日救護案件約527件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）案件共2,248件，康復出院率達8%，經由全體消防同仁及各位志工努力下，於108年11月底康復出院率已突破8.94%，康復出院人數已達179人，為全國之冠，在亞洲地區名列前茅。

消防局黃德清局長表示：政府力量有限，地方民力無窮，本市防宣、救護義消投入宣導及救護的工作，都秉持著救人苦難的心，著實令人感佩；另鑑於土城區及樹林區轄區人口達42多萬，108年1至10月救護件數13,681件，平均每月有1,520件救護案件，救護需求量日增，將成立新北市義勇消防總隊土城及樹林救護分隊，分別注入24名及22名年輕義消新血，盼能提供土城區及樹林區更優質的緊急救護服務。

新北義消救護志工歡度20歲市長侯友宜感謝付出。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)