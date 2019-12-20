【#LIVE】第15屆副總統候選人電視政見發表會

今晚副總統候選人電視政見發表會上，親民黨副總統候選人余湘第一輪發言時痛批民進黨，並表示她以人民立場要求民進黨擱置反滲透法。

余湘表示第一次總統政見會藍綠兩黨持續衝突，抹黑抹紅戲碼登場，不要忘了這是政見發表會，不是辯論會也不是施政成果會，選舉輸贏不該只是追求一個政黨的輸贏，而是人民在每次選舉中贏得甚麼。這次過度激情的選舉中，總統、行政院長、外交部長、農委會主委、市長都消失了，政府每天運作的機制不見了，政府對人民的關懷也不見了。

余湘痛批政府濫用行政資源養網軍，毫無節制鋪天蓋地的打擊毀滅對手，為了勝選完全不擇手段，他們無所不用其極的行為讓人民害怕，將好不容易建立的普世價值通通摧毀了，請執政黨擱置反滲透法，一個爭議性這麼大、沒有準備好、會讓人民對立的法案，請把此法擱置，她不是在請求執政黨，而是以人民的聲音要求執政黨，這是人民的要求。執政黨三年來對民間疾苦不聞不問，對經濟困境一籌莫展，平常只知道掠奪資源，改革像是修理反對他的政黨與人民 ，維持現狀不可能一成不變，隨著彼此實力消長會衝擊美好現狀，親民黨提倡的維持現狀要用最高智慧。

(中時 )