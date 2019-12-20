元旦彰化縣政府還要縣府廣場舉辦升旗典禮，安排精采節目辦派對。（吳敏菁攝）

準備爆米花、茶葉蛋、咖啡、薑母茶等1500份，穿戴與鼠相關配件，或是屬鼠，都送新型鼠型手機架。（吳敏菁攝）

台塑生醫觀光工廠也舉辦耶誕童幻夢工廠活動。（台塑生醫觀光提供／吳敏菁彰化傳真）

歲暮起彰化縣熱鬧又輝煌，冬至起八卦山廣場和月影燈季50萬盞燈飾點亮八卦山，元旦彰化縣政府還要縣府廣場舉辦升旗典禮，安排精采節目辦派對，還準備了給到到場的民眾國旗手提袋，爆米花、茶葉蛋、咖啡、薑母茶等1500份，穿戴與鼠相關配件，或是屬鼠，都送新型鼠型手機架。

縣長王惠美表示，2020年元旦將臨，縣府除了安排升旗典禮，也希望把元旦一開始的快樂氣氛帶給大家，若是元旦寶寶，準備國旗蛋糕與大家一起慶生和生日禮，到場的民眾還有國旗手提袋，打卡再送國旗氣球。

好的開始就是成功的一半！今年元旦升旗典禮主題是「升旗‧派對‧爆米花」，邀請彰化縣青年管弦樂團演奏國歌及國旗歌，在雄壯的樂聲中唱國歌向國旗致敬後，安排「元旦壽星慶生」，在8個公仔娃娃及2隻穿鼠裝的小朋友炒熱氣氛下，將活動帶到高潮。

天穿戴與鼠相關服飾配件，即贈送新型鼠年手機架1個，臉書打卡按讚即可獲得國旗氣球一個。

迎接耶誕節，除了縣府廣場布置耶誕燈飾，提供出借耶誕服裝留影，台塑生醫觀光工廠也舉辦耶誕童幻夢工廠活動，每個週末都有不同主題活動，還有草地音樂會、耶誕市集、滑梯障礙氣墊遊戲、雲朵棉花糖DIY、大型球池、主題特展、國小以下還可獲得吉祥物帽。

(中時 )