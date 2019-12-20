2019年臺北城市盃青少年棒球錦標賽21日開打，今⽇天母棒球場舉⾏開幕儀式，邀請台灣、⽇本、韓國、⾹港四個國家共32⽀隊伍參賽，城市盃有不少球星曾參與過，12強賽發光發熱的張奕、高宇杰及職棒選手林立、岳東華等人都曾參賽，是明日之星的舞台之一。

城市盃開幕儀式邀請蔡炳坤副市長和臺北市體育總會棒球協會陳炳甫理事長開球。陳炳甫理事長也談到：「希望透過這個國際邀請賽讓全國各地的選⼿不⽤再出國就有機會參與國際賽事，並感受國際賽的張⼒透過這個國際賽的經驗球技可以精進贏得友誼，最後希望能珍惜每⼀場比賽把握每⼀次上場機會，棒球不⼀定成為⼤家未來的職業，但希望成為⼀輩⼦的興趣。」

香港U15代表隊。（台北市棒球協會提供／鄧心瑜傳真）

「這次12強的球員陣中抗韓英雄張奕(北市重慶)、林⽴、⾼宇杰(桃縣新明)，岳東華(宜蘭三星)以及林凱威(中市西苑)等也都曾參與過城市盃青少棒比賽，其中有2020棒球將重返東京奧運，我們在欣賞之餘，也期望臺灣能繼⽇本、韓國之後，在明年的奧運六搶⼀資格賽中爭取佳績，再次踏入奧運的神聖殿堂」

今年的賽事依舊邀請了亞洲列強⼀起參與，⽇本松山代表⽩⽯勇⼆先⽣表⽰：「這是球隊第三次參加，前幾次很可惜沒有打進決賽，希望這次能爭取更好的成績，也很感謝臺北市政府的邀請。」

去年拿下冠軍的韓國京畿道，這次總教練由洪勝源領軍，他說：「尋求衛冕壓⼒當然會比較⼤，今年的球隊陣容沒有去年好，再加上最近韓國天氣寒冷還下雪，⼩朋友可以完整練習的機會不多，打擊⽅⾯是他們比較有把握的，投⼿則是有王牌朴序晉，他最快球速可以投到135公⾥」，隊長權成珍說：「能夠來台灣比賽超開⼼，要好好來享受城市杯。」

⾹港教練劉裕康則表⽰:「每年⾹港隊都有很多國際賽，這個城市盃是⾹港國家代表隊準備其他國際賽的其中⼀站，這個交流賽除了能幫助球隊調整外，我們也抱著學習的⼼態希望能跟各國好⼿學習經驗並幫助球員成長。」

本次賽事將於12/21(六)-12/25(三)分別在臺北市天母棒球場、新⽣棒球場、觀山D、E球場、雙園棒球場四個場地進⾏比賽，歡迎⼤家蒞臨。

台北市副市長蔡炳坤為城市盃開球。（台北市棒球協會提供／鄧心瑜傳真）

台北市棒球協會理事長陳炳甫為城市盃開球。（台北市棒球協會提供／鄧心瑜傳真）

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