【#LIVE】第15屆副總統候選人電視政見發表會 | 2019.12.20

2020首場副總統電視政見發表會今晚登場，民進黨副總統候選人賴清德政見發表時強調，民進黨不敢忘記對台灣的責任，不敢辜負台灣人民的囑託，這是民進黨名字背後的意義；他強調，民主、繁榮、和平應該是國家重要的戰略計畫。

抽到2號的賴清德第一輪發言時，民進黨是在台灣孕育而生，不敢忘記責任、辜負人民付託，民進黨有不同的使命，第一階段是要打破威權，第二階段鞏固民主，第三階段要守護民主。

他說，民主代表人民作主，今天台灣的民主像呼吸一樣，不過卻是前人努力打拼得來的，台灣走過打破威權、鞏固民主後，現在面對是中國大陸的挑戰，要守護台灣的民主，從香港的例子就可以看得出來，一國兩制絕對不可能，中國大陸也已經清楚說明，九二共識中沒有一中各表的空間。

提到兩岸，他說，今年以來，中國不斷打壓台灣，挖台灣的邦交國，是亞太地區的麻煩製造者，中國領導人習近平提到，九二共識只有一個中國，已沒有一中各表的空間，國民黨卻還是抱持九二共識，還暢談要簽和平協議，無視中國的侵略台灣的意圖；台灣面對中國這個惡鄰居，應該效法以色列的經驗，應該效法以色列的經驗，和平不是靠一紙協議可以完成，要靠獨立自主。

他強調，台灣應該堅定站在民主陣營，讓國際更了解台灣的民主成就。蔡政府仍然與區域中理念相近的國家合作，成功做一個穩定區域的和平者，也不會屈服中國大陸壓力。

(中時 )