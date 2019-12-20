高雄市政府教育局20日晚上首次舉辦外籍教學人員聖誕節晚會，由葉匡時副市長邀集來自美國、英國、加拿大與南非等50名外師，在台灣一起共度佳節溫馨時光。現場提供餐聚之外，還安排高雄在地有獎徵答與熱曲猜謎，現場氣氛熱絡笑聲不斷。

葉匡時表示，高雄市轉變為雙語城市是市府團隊的施政重點，參與雙語計畫學校由107學年度的4所躍進至108學年度的24所，相當感謝教育局團隊，堅持到底完成這一項不可能的任務，也感謝投入雙語計畫的外籍教學人員，以往一說到學英語，不少學生就頭痛，死背文法句型後，一句英文卻說不出來，如今，因為外籍教學人員投入雙語計畫，學生能用英文來豐富自己的學習經驗。

此外，外籍教學人員投入雙語教育，校園氣氛亦大有所變，特別是第二年參加計畫的校長，由剛開始的看稿唸英文，到第二年能談笑風生以英語向外師介紹校園，對老師而言，以前所磨出來的英語力，終於能派上用場，社區民眾也開始積極投入融入學校活動，以往只要備妥活動材料，而現在民眾會多練幾句英文，因為他們也想與外師互動，一起說英文。

吳榕峯局長表示，雙語教育政策將持續深耕，目前著手研擬配套措施，將合約延長至2年並享有健保福利，以期留住通過考核的傑出外師，此外規劃日後提供外籍教學人員完善的職前訓練及中文課程，協助外師及早適應教學現場及在地生活。

(中時 )