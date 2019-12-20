彰美獅子會與彰化市慈生仁愛院相當的有淵源，前會長陳鄭資恬與蔡許秀支都是慈生的創辦股東之一，長期支助慈生，而彰美也是長期服務於慈生包含義剪物資捐贈等，慈生從來沒有舉辦過聖誕晚會，也許久沒有聖誕佈置，因此有了辦理晚會的想法，在4年前開始，每年帶領獅友團隊前往慈生打掃環境佈置聖誕燈飾，位院生辦理聖誕晚會，讓孩子有滿滿過節的氣氛。

院長楊文玉感謝的說，從陳杰擔任市長以來每年資助慈生，到現在都沒有中斷，更與他的胞弟温國銘前市長，問慈生建構了電腦教室，今年中秋節更利用直播協助推銷中秋月餅，更率先認購，讓慈生中秋收穫滿滿，感謝彰美獅子會每年都來舉辦晚會，院生每年都相當期待。

彰美獅子會會長陳杰提到，因為慈生仁愛院目前監視器設備老舊，需要進行系統更新，需要許多資金，彰美獅子會進上棉薄之力，晚會也捐贈一萬元社福金，其他前會長們也發心各自也再捐贈約計一萬元，另外也提供院內目前需要的體重計及洗手乳，更準備每位院生一份禮物，希望讓慈生越來越幸福。

慈生目前有200多位院生，年齡從3-70歲都有，其中只有8位學齡學童智力是正常的，因此照顧工作對老師們來說已經是非常吃緊的工作，籌辦活動是更加困難，活動邀請了活力十足的彰工星辰康輔社帶來熱力的帶動舞蹈，星辰康輔社長許貿宸說星辰康輔社以散播歡樂散播愛為社旨，學長學弟愛的傳承，都有交代接任的幹部，沒年都不能錯過慈生聖誕晚會，已經連續四年跟彰美獅子會合作，一起帶給院生歡樂，晚會最後由大皮蛋哥哥鄭敬議帶領全體帶動唱，全場嗨到最高點，院生們各個扭動身體，享受在晚會當中，最後在感恩的歌聲中圓滿結束。

(中時 )