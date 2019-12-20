日本內閣府20日公布了「外交相關的民意調查」結果，針對日韓關係，認為關係「良好」或「還算良好」的受訪者之占比，在去年、前次的調查時為30.4%，今年則大跌至7.5%，這是1986年調查開始以來最低的1次。

此外，回答「我不太認為(日韓關係)良好」和「我不認為良好」的占比較前次的調查增加了22.2%，達87.9%，也是最高的1次。

相反的，回答對南韓「感覺很親」、「算是感覺親密」的受訪者比例為26.7%，這是1978年的調查以來首次低於30%。去年10月南韓最高法院判日本企業應賠償2戰時在南韓徵調的前徵用工，日本政府主張賠償問題已解決，此事使日韓持續對立，日韓關係也隨之冷卻。

日本外務省宣傳文化外交戰略課對此民調結果表示，有關徵用工等問題等，日本政府將基於一貫的立場，要求南韓方面做出明智的對應。

此外，尋問向北北韓的關心事項的地方，綁架問題首位的77.6%。飛彈問題以70.3%持續了。

這項調查是在今年10月19日至30日，針對日本全國18歲以上的3000人所做個別的面對面問卷調查，有效問卷回收率為53.6%。

(中時電子報)