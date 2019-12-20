「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」后里麗寶場和台中太平場今日（20日）共同舉辦記者會，兩場跨年歌手和主持人站台，夏語心記者會「 胸前大開露深V」，保證跨年當晚絕對「更有誠意」；而太平場壓軸翁立友高喊太平場都是鑲金歌王歌后，我們雖沒女神但有「于美人」，太平場跨年人潮一定大贏吳宗憲。

2020台中跨年今年耗資6000萬全台唯一有「后里麗寶」、「台中太平」雙現場的跨年，記者會重磅邀請歌王翁立友和創作才子蕭秉治演唱為跨年暖身。翁立友受訪時表示很羨慕蕭秉治能在有徐佳瑩和楊丞琳等女神如雲的麗寶場演出，開玩笑要他當天跳射手舞要好好「射」。蕭秉治今年是首次在台中跨年演唱，會將正在巡演中個人演唱會原汁原味搬到舞台上。

「后里麗寶場」跨年時刻除了有天后徐佳瑩陪倒數，更有三百台的台灣團隊無人機升空展演，一起迎接2020的到來！跨後雙壓軸則有首度於跨年開唱的綜藝天王吳宗憲和跨年收視紀錄保持者畢書盡接力演出，其他卡司還有獨家在台中演出的王心凌、全能天后楊丞琳、情歌天王周興哲、同是台中人的性感天后安心亞、金鐘最佳女配角曾沛慈、最強嘻哈高爾宣、茄子蛋、吳卓源等超強歌手。「台中太平現場」壓軸演出為周興哲，另外將有金曲歌王歌后詹雅雯、龍千玉、黃妃、高爾宣、椅子樂團、黃文星、陳零九、邱鋒澤，雙現場超過40組卡司被網路票選全台最想參與的跨年晚會。

跨年晚會當天除了兩個活動現場之外，可透過三立都會台、台視、TBC群健 台中資訊台、及Yahoo TV、三立新聞網等網路多元頻道同步直播「后里麗寶現場」。民眾也可以在三立新聞網和Vidol觀看台中太平現場直播，同步感受現場的熱鬧氛圍。

(中時 )