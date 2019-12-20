王傳一在東森《美味滿閣》從廚師角色秒變以一擋百的保鑣，他笑說自己在劇中就是「弱雞變洛基」的設定，光訓練橋段就包含健身、拳擊、跆拳、飛刀到實戰演練，至少5種以上不同動作戲，即使他有多年動作戲經驗跟健身習慣，仍覺得是一項大挑戰。

他說，出道以來拍的作品至少一半有動作戲，所以多年來一直維持健身習慣。拍戲累積經驗跟健身運動底子，讓他在面對這幾場動作戲沒太大問題，跟教練試過幾次就能上手。但因劇本寫得很細，需要呈現的動作種類很多，整體拍攝下來還是非常耗費體力。

王傳一印象最深的就是在漆彈場的實戰戲，不僅要全副武裝在訓練場跑上跑下，還要運用劇中所有訓練招數跟對手對打，光這不到1分鐘的橋段就拍了1天。他說，拍動作戲很多畫面都是一個鏡頭就過去，所以跟對手的默契和角度很重要，但在漆彈場拍攝還要因地制宜全場上下來回跑，且全身裝備有些重量，耗費體力最大。

最新劇情中，經歷劇變分手的王傳一與魏蔓，兩人各自展開新生活。王傳一將成為翹家千金梁以辰的保鑣，但一見面就被梁以辰誤會是騷擾男，下一秒卻反被女方意外主動親上去。此外，魏蔓戲裡也將面對前男友謝承均的各種花式追求，只希望能讓她回心轉意。

謝承均劇中各種攻勢希望追回魏蔓。

(中時 )