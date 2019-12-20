【#LIVE】第15屆副總統候選人電視政見發表會

2020總統選舉唯一一場副總統電視政見會今晚在公視舉行，張善政首輪發言痛批蔡政府數位政策非常糟糕，像是交通部無法處理Uber網路叫車，使得Uber駕駛與計程車駕駛兩邊都不滿意，勞動部無法處理網路送餐平台，硬是用僵化的聘僱關係規範新的勞務型態，沒有分享經濟平台的觀念，他提出10大數位行動計畫，將與過去的十大建設呼應，為國家數位發展奠定基礎。

張善政首輪政見會開場就點出蔡政府執政讓國家陷入低迷，張善政說，他這輩子第一次參加選舉，就是因為對蔡政府執政無方造成國內民眾對立感到不滿，尤其是明目張膽酬庸用人令人無法接受，因去年地方選舉幫忙站台感受到民眾的期盼，因此不計個人職位盡一切力量就是要下架濫權蔡政府，為中華民國設停損點。

張善政稱賴清德當初參加民進黨總統初選，就是看不下去，他與賴及親民黨副總統候選人余湘，初衷都是想要改變現況，讓國家擺脫低迷，但張善政強調，唯有他跟韓國瑜有這個能力，因為彼此互信、互動、互助，溝通無礙，合作無間，相信兄弟齊心其利斷金，可以帶領中華民國走向和平繁榮。

張善政說，參選最重要原因就是想要替台灣開創新局，掌握數位新科技的發展，也就是大數據、物聯網、人工智慧和5G在各行各業的應用，反轉產業及帶動轉型，很遺憾，蔡政府在這塊完全感受不到蓄勢待發的氣氛，交通部無法處理Uber網路叫車，勞動部也無法處理網路送餐，問題出在沒有分享經濟、平台經濟的思維。

張善正提出「十大數位行動計畫」，第一，調整政府組織與法規，成立直屬行政院的「數位創新委員會」，並全面盤點及修訂符合數位時代的法規。第二，佈建普及而先進的數位基礎建設，尤其強調照顧偏鄉，讓網路世界沒有死角。第三， 全面推廣數位教育，比照歐美日等國，在小學教授程式語言、在國高中教授人工智慧基本觀念，為學生打造完整的數位基礎能力。第四，結合數位科技，發展數位文化，例如在文化創作中加入虛擬、擴增實境的內涵，加深體驗。第五，發展以智慧科技為基礎的新一代智慧城鄉。

第六，加速智慧製造普及化，協助中小企業轉型。第七，加速推動智慧農村與精準農業，改善食安，解決產銷失衡問題，並創造智慧農業技術輸出的機會。第八，推動大健康產業，在顧及個資隱私的前提下，整合健保與各醫院就醫資料，普及精準醫療，充分照顧國人健康。第九，發展新一代的智慧交通，建立跨域整合的交通資訊平台，誘發數位交通的加值服務商機。第十，創造「數位與智慧服務」的新行業。

張善正痛批蔡政府在數位政策偏差外，蔡總統還自己跳出來當網紅，利用網路散布假新聞，把新科技拿來分析對手言論，操弄網軍打擊異己，嚴重侵害公民言論自由及數位基本人權。

張善政承諾，未來韓國瑜政府只會運用數位科技幫人民創造更好生活，會落實先前簽署的「反數位威權宣言」，相信他的產官學界經歷及科技背景，可以發揮專長為國家及下一代盡一份心力，懇請所有的選民，讓韓國瑜和張善政有機會與大家一起打造數位強國、實現數位平權、防範數位極權。

(中時 )