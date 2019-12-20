監察委員王美玉今日巡察行政院指出，轉型正義的目的包括平反冤屈、回復名譽以及財產權，對過去因懲治判亂條例、檢肅匪諜條例與檢肅匪諜給獎辦法而產生之財產處分宣告，因促轉會已經撤銷沒收宣告，法律上即產生財產歸還之義務。此問題未解決，目前積極推動的轉型正義就有最後一哩路未完成。

監察委員王美玉表示，依據已經廢止的懲治叛亂條例第8條、戡亂時期檢肅匪諜條例第12條、第14條規定與戡亂時期檢肅匪諜給獎辦法，匪諜與叛亂犯的財產應沒收並分發獎金給檢舉與有功人員，就已經沒收之財產因為現行促進轉型正義條例第6條第2項規定「有罪判決暨其刑、保安處分及沒收之宣告，於本法施行之日均視為撤銷、並公告之。」因此促轉會已經撤銷沒收宣告，在法律上國家即產生財產歸還之義務。

王委員表示，根據促轉條例的規定將產生幾項疑義，包括：撤銷判決標準為何？撤銷沒收宣告後採被動或主動發還？行政院有無編列歸還預算？2年落日條款後如何處理？等等問題。

對此楊翠主委表示，有關被沒收財產返還問題，促轉會參考國內外經驗，將對確實被執行沒收財產者進行盤點後研究從立專法─「威權統治時期不法刑事判決沒收財產返還條例」或修改「戒嚴時期人民受損權利回復條例」兩個方向思考如何返還人民財產。另外，楊主委也表示，有關撤銷確定判決，是採當事人提起調查為優先。

有關政治檔案公開部份，王美玉指出，部份檔案欠缺完整性，行政院必須督促檔案管理局進行相關爬梳比對，促使有關機關確實提出檔案，藉以還原事實真相。

王美玉說，蔡總統曾於107年5月31日在主持促轉會揭牌典禮時說：「我們必須承認，過去政府一直沒有做到系統性的真相調查，沒有釐清加害者的責任。過去政府也沒有為政治受難者，建立司法平反的機制。」然而依據相關單位函覆監察院指稱陳文成命案、林義雄家屬命案仍有部分檔案因涉情報工作要延長30年，究竟法律理由何在？根據國家機密保護法，縱使絕對機密也不得超過30年，為何有些機關仍可以種種理由拒絕解密檔案，這樣轉型正義如何能儘速實現？

王美玉指出，白色恐怖時期事件無法還原真相，所造成的傷痛是自由民主國家的恥辱，政府最重要的事就是參考先進國家及民主轉型國家的經驗─「真相還原，釐清責任」，全面公開檔案。保障檔案資料完整性與正確性僅是轉型正義的第一步而已，所以行政院應促使所屬全面公開戒嚴時期相關檔案，廣泛提供社會各界調查研究，歷史真相才能還原，台灣人民所受傷痕才能癒合。

(中時電子報)