選戰倒數，民進黨副秘書長林飛帆今到訪基隆，陪同黨籍立委蔡適應享用孝三路肉圓、魷魚羹，並在簡家蚵仔煎擔任一日店員，試煎蚵仔煎、品嘗基隆大燒賣，顯得相當庶民；宋瑋莉陣營反酸，林飛帆月領9萬，上班還能爽吃大燒賣，簡直羨煞1450網軍。
林飛帆今赴基隆掃街拉抬蔡適應聲勢，下午3點從忠一路出發，不少市民看到太陽花學運領袖，紛紛合照、自拍，展現高人氣，眾人接著前往城隍廟及慶安宮參拜，途中林也不忘呼籲支持為基隆爭取最多預算，連續3年獲最優秀立委的蔡適應。
蔡適應表示，基隆的孝二路、孝三路商圈有許多在地美食，邀請林飛帆來到基隆走走，除介紹基隆人在地美食，包括先前雞籠城隍廟文化祭，他也將城隍廟和慶安宮周邊的美食帶往國會，獲得好評，將基隆的深度文化推廣給更多人知道。
宋瑋莉聯合競選服務處表示，希望蔡適應立委平常就要愛基隆、為基隆美食做宣傳，不要到了選舉才做！令人感覺在作秀，而且蔡立委找來月領9萬的黨工上班日來基隆站台、大啖小吃，讓他口中每天冒雨通勤到台北上班的「基隆囝仔」情何以堪。
宋瑋莉陣營指出，不少年輕人沒錢去英國留學、畢業後第一份工作，也沒有月領高薪的副秘書長可當，可以跟著政府吃香喝辣，還聽到基隆不少綠營朋友、民主前輩，疑問林飛帆「你憑什麼？」可以替這些黨內的前輩蔡適應等人背書？
(中時 )
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