交通部民用航空局表示，考量明年1月11日前台商有返鄉運輸需求，目前國籍航空公司已提出第一波專案加班機申請，包括浦東2班、深圳1班，相關規劃已提供陸方，希望陸方可以儘速確認。

民航局指出，有關109年兩岸春節加班機相關事宜，為便利民眾於春節期間返鄉過節，民航局自11月下旬即已將國籍航空公司需求提供陸方，其後也數次致函促請其確認具體安排對外公布實施。兩岸春節加班機之航班數量龐大，且涉及航空公司運能調度安排，考量後續作業時程，民航局與陸方就相關事宜進行溝通，希望春節加班機可依慣例儘速執行，呼籲陸方儘快確認春節加班機具體安排，以利航空公司運能調度及民眾安排規劃行程，也希望不要因其他個別性需求影響春節加班機。

針對明年1月11日前台商返鄉運輸需求，由於近來陸客大減及季節因素等，目前尚剩餘許多機位，民航局表示，我方經過數輪調查，並無台商訂不到機位的情況，但考量尖峰時段可能出現額外需求，我方亦以辦理專案加班機方式因應。

民航局強調，專案加班機為我方內部事務，性質與兩岸春節加班機截然不同，為避免因操作不符市場常態的優惠票價而引發爭議甚或觸犯相關法令的風險，民航局已訂定專案加班機處理作業原則，並已告知陸方必須與春節加班機區隔安排。我方也考量專案加班機係屬須經雙方同意之航空事務，所以已同意陸籍航空公司亦可對等參與。

民航局指出，目前國籍航空公司已提出第一波專案加班機申請，包括浦東2班、深圳1班，長榮、華航都有提出，日期則為9日及10日，相關規劃並已提供陸方，希望陸方可以儘速確認，以利航空公司後續作業。

民航局說，由於時間日益緊迫，再次呼籲陸方就春節加班機儘速確認具體安排，並針對我方所提的專案加班機規劃予以回覆，俾利航空公司運能調度及民眾安排規劃行程。

(中時 )