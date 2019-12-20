台中市新聞局20日宣布台中跨年晚會超強卡司，新聞局長黃國瑋（中）與歌手熱舞，精彩節目未演先轟動。（盧金足攝）

迎接2020年的跨年晚會，各縣市互相拚場，台中市府主辦「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」，將在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場雙現場熱力開唱，卡司包括吳宗憲、楊丞琳、徐佳瑩、畢書盡、安心亞、王心凌、周興哲、翁立友等超過40組歌手接力演出，后里現場倒數時更將以300台無人機，展演600秒燈光秀，不施放煙火響應環保，以「燈」峰造極喜迎2020年！

新聞局長黃國瑋指出，這次台中跨年是全台唯一雙現場，超過40組卡司帶來精彩演出，其中后里現場在跨年倒數時刻，更將出動300台無人機，打造將近600秒燈光展演秀，以夜空為畫布，變化出各種圖樣，以浪漫氛圍迎接2020年；市府已規畫接駁車，要讓大家開開心心來、安安全全回家。

后里現場12月31日晚上6時開始，主持人陣容有阿KEN、Sandy吳珊儒、夏語心，跨年時刻將有天后徐佳瑩陪倒數，壓軸演出則有首度於跨年開唱的綜藝天王吳宗憲和流行歌王畢書盡陪大家迎新年。

此外，還有獨家在台中演出的王心凌、全能天后楊丞琳、情歌天王周興哲、性感天后安心亞、金鐘最佳女配角曾沛慈、高爾宣、廷廷蕭秉治、茄子蛋、GAIL、KARENCICI、JR紀言愷、三原Japan、鹿希派、汪定中等歌手。

「太平現場」晚上7時開始，主持人陣容有于美人、蔡昌憲、許志豪，由黃妃、翁立友陪大家倒數，壓軸演出為周興哲，另外有金曲歌王歌后詹雅雯、高爾宣、黃文星、陳零九、邱鋒澤、龍千玉、江惠儀、椅子樂團、盧莉瑮、荒山亮、林喬安、李子森、高佳群、吳美琳、林孟宗、余凱揚、葉諾帆等卡司在太平跨年現場同歡。

(中時 )