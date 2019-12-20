58歲、罹患糖尿病的孫阿姨，最近沒什麼胃口，吃一點就飽了，肚子總覺得悶悶脹脹的，有時還會嘔吐和拉肚子。她覺得可能只是一般腸胃炎，所以吃了一些腸胃藥，但不僅效果不佳，血糖也開始不穩定，就醫後才發現是「胃輕癱」。

胃部罷工 近五成糖尿病患者風險高

就字面上的意思，胃輕癱就是胃部癱瘓、罷工。振興醫院新陳代謝科主治醫師蔡世澤指出，這是一種糖尿病常引發的神經病變疾病，病因不明。可能因血糖過高、神經傳導功能受損，胃部排空食物、蠕動的能力降低，症狀包括上腹悶痛、腹脹、嘔吐、胃食道逆流、便秘，有些還會產生胃結石。

敦仁診所院長蕭敦仁表示，因為胃部食物進入十二指腸的速度變慢，導致食慾差、吃一點就有飽脹感、體重減輕等現象。

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哪一型的糖尿病、要罹患多久可能會產生這樣的疾病？蕭敦仁指出，國外統計，約有10～15%的糖尿病患會有這樣的問題，且罹患時間愈久、機率愈高，病齡超過10年，罹患的機率逼近五成，且女性比男性多；陳宏麟診所院長陳宏麟也說，第1、2型糖尿病都可能會出現這樣的問題，但不是罹患糖尿病就一定會胃輕癱，「如果血糖控制良好，20、30年都不會有問題，但沒控制好，2、3年就會出現。」

不只胃部不適 還可能妨礙血糖控制

胃輕癱的影響除了食物難以消化，控制血糖的藥物吸收也會跟著受影響，也可能因為食物無法順利消化導致食量變小，進而體重減輕、出現低血糖症狀。

蔡世澤指出，糖友最大的挑戰在於排空的速度改變，藥物消化吸收作用時間跟預計的不同，所以血糖高低起伏變得難以控制，「這時可能要改用注射型的胰島素，但如果胃輕癱無法改善，也還是會出現胰島素作用時間和食物消化吸收無法配合的問題。」

藥物吸收變慢、出現高血糖現象時，得要搭配促進腸胃蠕動的口服藥，或注射型的胰島素或腸泌素，陳宏麟說。

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一旦糖友出現腸胃道的問題，有經驗的醫師可以診斷出可能罹患胃輕癱，「胃輕癱的症狀跟很多疾病重疊，因此如果出現腹部不適的症狀，不要亂吃藥，一定要就醫，借助核子醫學影像、胃鏡或顯影劑的檢查，來排除和鑑別是什麼疾病，」蕭敦仁指出，一般食物在3～4小時就會排空，但空腹8小時後照胃鏡卻發現還有食物，就懷疑可能是胃輕癱。醫師可開立促進胃部蠕動的藥物如primperan、mosapride、sulpiride等等。

蔡世澤指出，國外會加裝類似心臟節律器的裝置幫助胃部蠕動排空，但國內目前還沒有核准這樣的治療方式。

做到2件事 緩解胃輕癱不適症狀

胃輕癱不僅讓人無法享受食物，還會影響血糖控制，除了遵照醫囑服藥，還可以做到2件事來改善不適。

1.穩定控制血糖

胃輕癱起因於血糖太高、神經受損，所以血糖控制是最基本的做法，控制好就能改善胃部排空功能，「根本的方式是把血糖控制好，不然吃促進蠕動的藥只是治標不治本，」蕭敦仁說，糖化血色素數值一定要7以下。

規律量測血糖是控制血糖的方式之一。圖片來源：康健雜誌資料照

2.調整飲食分量及內容

由於胃部排空變慢，食物分量不宜太多，要少量多餐，可將三餐拆成5～6餐。為了避免加重胃部負擔，要少吃油炸、油脂含量高、高纖的食物，改以低渣、軟質的食物如魚肉、湯品或流質食物。但如果都無法改善、無法進食，可能就需住院，以靜脈注射的方式給予營養和藥物。

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(中時電子報)