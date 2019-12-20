Wecare高雄罷韓遊行明天登場，總統府祕書長陳菊今（20）日晚間為立委賴瑞隆站台時提到，這場遊行受到全台矚目，但沒想到國民黨總統候選人韓國瑜也辦遊行拚場，她聽聞有人要「假鬼假怪」，但如今跟40年前美麗島事件不同，這是場和平的遊行，「不能再有人設陷阱讓我們跳下去、糟蹋我們」。

陳菊表示，明天高雄有民間團體Wecare遊行，這是很多團體發起的，歷經半年申請，好不容易得到市警局同意的合法遊行，呼籲大家站上街頭，跟全世界的人說出來「我很在乎高雄，要高雄更好，更進步」，不要讓民間團體孤單，大家團結在一起會更溫暖。

話鋒一轉，陳菊炮火對準韓國瑜，現任市長自己也辦個遊行要拚場，她拜託大家歡喜參與，但如果有人在那邊挑釁，故意製造事端，絕對要不還口、不還手，和平圓滿結束。

陳菊強調，高雄是她永遠的故鄉，要大家透過遊行告訴全台灣人「誰也不能放棄高雄」、「我愛高雄，希望高雄繼續發展進步」。

不過，她也聽聞「有人」要搞鬼，但這跟40年前美麗島事件不一樣，這是場和平的遊行，不能再有人設陷阱，讓我們跳下去、糟蹋我們，台灣一切自由開放，要和平、歡喜地表達心聲。

她也感謝大家12年的疼惜，雖然自己當市長不能做到100分，但很認真要改變高雄，讓高雄有大的改變，在轉型過程需要有堅定的心，以及認真拚市政。

她認為，明年這場選舉，如果高雄市民覺得這1年來，心中充滿怨嘆，拜託大家化作一股力量支持蔡英文、民進黨，立委八仙過海，面對中國步步進逼，台灣人堅持民主，「心頭要抓呼緊」。

(中時 )