立委候選人蕭景田推出首波文宣，以「真心告白」柔性訴求，將自己過去的人生、包含殺警案，一次攤在陽光下寫清楚，讓選民大眾檢視。（謝瓊雲攝）

立委候選人蕭景田推出首波文宣，以「真心告白」柔性訴求，將自己過去的人生、包含殺警案，一次攤在陽光下寫清楚，讓選民大眾檢視。（謝瓊雲攝）

立委候選人蕭景田推出首波文宣，以「真心告白」柔性訴求，將自己過去的人生、包含殺警案，一次攤在陽光下寫清楚，讓選民大眾檢視。（謝瓊雲攝）

尋求連任的立委陳素月以接連發出8波選舉文宣，主打政績牌，以骨力形象主軸，宣傳任內為選區各鄉鎮市爭取的建設經費；她積極深入村里舉辦小型宣講會爭取認同。（競總提供／謝瓊雲彰化傳真）

尋求連任的立委陳素月以接連發出8波選舉文宣，主打政績牌，以骨力形象主軸，宣傳任內為選區各鄉鎮市爭取的建設經費；她積極深入村里舉辦小型宣講會爭取認同。（競總提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣立委第四選區候選人蕭景田，重回政壇挑戰民進黨陳素月，面對對手陣營結合黨中央與網軍一再以「殺警案」抹黑攻訐，他20日推出首波大型文宣「真心告白」，印製小手冊說明過往經歷、心路歷程和政見。

無畏黑歷史，35年前舊案一次說清楚！選擇把當年事件攤在陽光下，接受支持者檢視。蕭景田表示，民進黨中央、民代和名嘴每次到彰化來輔選，總是以揭過往瘡疤、操弄是非的方式，他質問口水戰會讓自己多出選票嗎？呼籲各政黨候選人應端出政見牛肉、拿政績，讓選舉更健康、正面，快樂的打選戰，不要只會抹黑。

今天印製完成的〈真心．蕭景田〉文宣小冊將於23日起全面廣發，除了針對農業、青年返鄉就業、教育等議題提出意見，內容也提及「35年前的刑案，成為人生中的原罪，無論如何辯白都是夢靨」，「面對過去，用盡力氣來償還」；從自己3歲喪夫、到從軍、從政再從商等歷程，始終默默行善，是因為努力改過遷善，才能走出黑暗迎向成功。

競總指出，這是選戰以來最大規模的文宣，以「蕭景田的真心告白」為訴求，把過去寫清楚、講明白，將蕭景田的過去讓大眾檢視，藉此讓選民更了解蕭的為人與真心。

彰化縣立委第四選區有多達7人角逐，選情熱鬧滾滾；但主要仍呈藍綠對擂，尋求連任的陳素月已陸續發出8波文宣，以「骨力陳素月」為主軸，主打任內爭取到的各項建設，在選區內7鄉鎮市的政績與特色，22日還將舉辦聖誕親子泡泡派對，並請來桃園市長鄭文燦陪同車隊掃街。

(中時 )