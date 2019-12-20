麗寶集團插旗台中市北區的造鎮大案「微笑世紀」系列開發案，總面積逼近8,000坪的商業用地，麗寶分成五期陸續開發，總銷金額高達200億元，案案熱銷！較早進場的第一期「四季特區」與第二期「柏悅特區」，目前僅剩個位數；銷售中的第三期「雲品特區」，總銷約80億元，近期推出內含裝潢、家具、家電的「全配宅」，一推出就引起投資置產族的矚目，目前已熱銷八成。

生活機能成熟的北區，因為開發時間較早，可供建商開發的土地日益稀少，今年卻一口氣出現多件大基地開發案，包括總銷45億元的「順天謙華」、總銷近百億元的「皇普莊園」。其中，今年4月正式進場的「順天謙華」，12月初已宣告完銷；即將開賣的「皇普莊園」，據悉，潛銷預約期就超過500戶預購。

面對強敵環伺，麗寶集團「世紀雲品」新成屋運用戶戶挑高3米6的魔法大空間，透過設計師的巧手、讓客戶驚豔大於一般住宅2倍高的彈性規劃，客餐廚複合大空間，格局變化更隨心所欲，28坪的產品卻能變化出3房的空間，「全配宅」推出後大為熱銷。

值得一提的是，國際雕塑大師-張也2020最新雕塑創作展，目前正在「世紀雲品」社區一樓展出。張也以不銹鋼手工鍛造．青銅打造的「朝大向奔跑」，充滿童趣。 萬群地產表示，「微笑世紀-雲品特區」基地面積廣達2,600坪，產品規劃22-36坪、2-4房全配宅，總戶數738戶（含14戶店面）。該案地點位於台中市雙十路商圈，擁有台中新站特區+紅藍橘三鐵共構+74號快速道的交通便利性，以及鄰近台中站前秀泰影城、大魯閣新時代購物中心、親親影城商圈、中友百貨、一中夜市等商圈，生活機能與娛樂商圈俱足。

不僅如此，萬群地產表示，「微笑世紀」系列開發案周邊擁有育仁小學、雙十國中、台中一中、二中、新民高中、中國醫藥大學、國立體育大學、台中科技大學等八所明星學區，坐擁台中優質學府最密集核心；此外，北區國民運動中心打造市民運動新場所，還有中國醫大附設醫院，成為健康後盾，強吸換屋族湧入北區購屋置產。

麗寶集團「微笑世紀」系列開發案，預計明年下半年續推第四期（雙十路與育樂街口）與第五期（三民路與興進園道），兩期總開發面積約3,000坪。

(工商 )