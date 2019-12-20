中石化（1314）近年持續推動社會公益跟偏鄉關懷活動，今年發起「幸福聖誕－中石化公益專車」活動，由同仁自發性認領台南錦湖國小和竹埔國小兩所偏鄉小學學童的願望，並於19、20日兩天將募集到的聖誕禮物贈送給孩子們，並帶著這些孩子享用包含烤雞、Pizza的豐富聖誕大餐，也到觀光工廠體驗手做糖霜餅乾，希望讓偏鄉學童能感受到溫暖和祝福。

中石化副總陳穎俊表示，公司致力落實企業社會責任，連續三年在台南市規劃與舉辦不同主題的公益活動，不只是以物質投入公益，更希望讓民眾感受到中石化夥伴的用心和愛心。今年初帶領弱勢長輩郊遊、安排偏鄉學童到天文館、化石園區參觀，都得到很熱情的反應。

這次特別在活動開始之前先調查孩子的願望，希望更瞭解偏鄉學童們的想法，提供更實際的幫助，不只是電扇、平底鍋這些解決家庭需求的禮物，水彩、色鉛筆、背包、昆蟲圖鑑或繪本等簡單但有助於孩子學習的禮物，也都反映出偏鄉小學學習資源不足的問題，未來中石化將更聚焦此類活動，盼能善盡社會企業責任。

錦湖國小校長周志強及竹埔國小校長廖秋宛皆指出，偏鄉學校常面臨學習資源不足的狀況，孩童的生活經驗也不如都市孩子們豐富，這次中石化除了幫孩子實現聖誕願望，也讓孩子有機會吃烤雞、體驗做糖霜餅乾，感受聖誕節的氣氛，定能為學生們創造美好回憶。

(工商 )