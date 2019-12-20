方志友、唐振剛在《天堂的微笑》搞曖昧，相約在家裡吃火鍋約會，唐振剛趁機告白，奪走方志友的劇中初吻。唐振剛爆料，其實劇本中原先並沒有這場甜蜜KISS戲，拍攝當下跟導演討論後立刻決定加戲，方志友笑說：「導演就問我說『可以親一下嗎』，然後我們就親了。」2人最後連續親3次，現場甜蜜粉紅泡泡滿天飛。

《天堂的微笑》劇情越來越虐心，不過其中方志友、唐振剛這對CP感情發展卻是「倒吃甘蔗」，唐振剛邀請方志友到家裡共進浪漫晚餐，同時他也鼓起勇氣大告白。唐振剛被問及平常都怎麼追女生？他透露自己跟「何宇則」的方式相似，「我也都會先靠近觀察一下，如果對方有意思，會多約對方出去吃飯、看電影，或是去爬山、潛水，然後找機會直接表白」。

唐振剛。

方志友劇中面對唐振剛的真情告白，嬌羞到雙頰紅通通，現實生活中碰過最深刻的告白？她分享：「最感人的一次應該是我生完Mia的時候，老公（楊銘威）眼眶含淚謝謝我幫他生了個女兒，他還說『辛苦了、我愛妳』。」無論戲裡戲外她都感受到滿滿的愛。

唐振剛飾演的「何宇則」守護青梅竹馬林予晞（飾趙承舒）多年，深情模樣收服許多女性觀眾的心，最新一集他與方志友上演火熱親親，唐振剛說：「劇本上本來是沒有要親，是導演在走戲時突然加入的，這樣大家一看就能懂這段關係已經確定。」唐振剛在正式拍攝前做足準備，先吃清涼口含錠去除食物味道，避免壞口氣嚇跑方志友。

被所有演員封為「卡詞王」的他，演起吻戲倒是駕輕就熟，難得有機會能親到「人妻」方志友，唐振剛回想：「這場就沒有NG，順著當下的情緒走，好像拍了3次，但是是為了拍不同鏡位。」《天堂的微笑》每週六晚間十點於TVBS播出。

方志友。

(中時 )