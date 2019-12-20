2020台灣燈會20日由29區花燈車大遊行打頭陣，南屯區搭配吉祥物鯪鯉公仔傳承在地文化。（盧金足攝）

2020台灣燈會最接地氣的「璀璨29花燈車」，20日晚上由台中市長盧秀燕（後排中）在台中市文心森林公園啟動。（盧金足攝）

2020台灣燈會最接地氣的「璀璨29花燈車」20日晚上在台中市文心森林公園集合亮相，市長盧秀燕主持點燈啟動儀式後，29區花燈車展開首度花燈車大遊行，繞行台中國家歌劇院、府會園道，民眾圍觀驚艷有如嘉年華會的熱鬧花車，紛紛拿起手機拍照，炒熱台灣燈會，帶動超人氣。

台中首次舉辦花燈車遊行，29台花燈車的設計結合當地宗教信仰、歷史建築、農特產品與觀光景點等，各具特色，完整展現大台中多元風貌，花燈車大遊行場面壯觀。

盧秀燕說，2020台灣燈會即將在21日閃亮登場，首先點燈的是副展區台中市文心森林公園，展出到明年2月23日，橫跨耶誕節、元旦、農曆新年、元宵節、情人節等五大節日，展期長達65天，副展區有「戽斗星球」明星動物，象徵「福氣滿斗」，還是史上第一「有香味、會飄雪的台灣燈會！」

「打頭陣的是29區花燈車大遊行！」盧秀燕強調，各行政區將當地特色布置在花燈車上，行銷介紹在地，希望讓全世界遊客來台中參加台灣燈會時，不只是晚上參觀燈展，白天也能來台中觀光消費，認識台中的美好。

民政局長吳世瑋表示，台中首次辦花燈車遊行，璀璨29花燈車呈現大台中多元風貌縮影，南屯搭配吉祥物鯪鯉公仔傳承在地文化；太平以「太平長安」及貓頭鷹意象行銷農特產品；西屯區結合逢甲夜市、清水以高美溼地的招潮蟹及木棧道突顯世界美景，這場史上最好玩、好看的台灣燈會，歡迎大家來台中體驗「白天旅遊精彩、夜晚燈會璀璨」。

(中時 )