2020大選唯一一場副總統候選人電視政見發表會20日晚登場，民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘3人在公視同台交鋒。圖為親民黨副總統候選人余湘進入會場。(鄧博仁攝)

【#LIVE】第15屆副總統候選人電視政見發表會

今晚副總統候選人電視政見發表會上，親民黨副總統候選人余湘第二輪發言時繼續痛批民進黨，初民進黨推出了促轉會、黨產會、反滲透法這些不周全不尊重司法的法案與組織，完全執政完全不負責任。

余湘表示她在思考台灣的政黨政治和民主選舉到底哪邊出問題了，是被政黨私慾還是意識形態扭曲了？歐盟正在關心地球未來，推動更高的環保意識，讓人類有更美好生活，同時我們的政黨在想甚麼？難道我們只能坐困於統或獨的意識形態？兩大黨心中似乎只剩下選舉 選舉不再是民主活動成了產業，政黨理想性消失，絞盡腦汁只想永遠獨自享受權力，這樣的政黨贏得政權然後呢？促轉會黨產會反滲透法這些不周全不尊重司法的法案與組織冒出來，完全執政完全不負責任，這是我們期望的嗎？

余湘指出，每個政黨提出政策的初心都是良善的，但只要統獨話題出現，再好的話題都會被扭曲，偏激召喚偏激，藍綠不再對話，一個民主自由社會的內政部政務次長居然肆無忌憚地說出投票給小黨是浪費的，這絕不是無心之過，一定是精心設計的選舉話語。我們的政黨將科技利用培養成選舉戰鬥軍團，利用網軍摧毀敵人，即使是黨內同志也鋪天蓋地的追殺，兩大黨對抗造成社會前進腳步停止。親民黨主張調降不分區立委當選門檻和政黨獲得補助款門檻，增加的補助款項才2億元，一個卡神得到的政府補助款，就足以讓我們國家邁向多黨政治。

(中時 )