遠傳電信20日宣布，首度自製投資的微電影『Out of Box』系列，27日將在friDay影音陸續播出，遠傳表示，透過一系列微電影，鼓勵台灣年輕人勇於追夢，推動社會創新。

遠傳表示，每部『Out of Box』微電影都捕捉了一段我們台灣千禧世代追夢的動人故事。

「『Out of Box』讓夢遠傳」微電影系列，緣自遠傳總經理井琪某個夏日的週末造訪青年共同工作空間University Cafe，聽過幾位年輕人分享他們很不一般的現況，深深被每一個走出框框的故事吸引，於是決定透過遠傳的friDay影音，給予勇於追尋自我的年輕朋友提供一個平台，說出他們的故事，也藉此激發還在尋找方向的年輕人，突破框架，勇敢追求自己的夢想。

井琪表示，friDay影音的『Out of Box』微電影計畫只是一個起點，希望將這些年輕人跳脫框架創造正能量的故事遠傳，並且鼓勵更多年輕人勇敢追夢，一起推動台灣社會的創新。

遠傳表示，每部『Out of Box』微電影都捕捉了一段我們台灣千禧世代追夢的動人故事，系列微電影包括「遠山呼喚」，講述畢業於台大經濟系的子鈞，由於曾在尼泊爾擔任志工，在當地發生大地震後毅然決然重返震央，建立一個『以離開為目標』的教育計劃，至今超過四年，幫助當地超過一千位學童重返校園，將輟學率從42％降低至2％。

另一個故事中的「碰！樂團」是將中華古典詩詞以阿卡貝拉的方式改編創作，六位團員因熱愛音樂而結合，且為了支持自己對音樂的夢想每位團員都有另一份工作，有劇團成員、網頁工程師、英文老師等，用一份工作來支撐另一份工作，實現自己對音樂的熱情。

首播上架的微電影還有在台中社會住宅從事社群經營的「好伴社計」和放棄科技業工作到拉拉山幫助水蜜桃果農的「鄭宜豪」兩段年輕人的築夢故事。

遠傳強調，希望藉由「Out of Box」微電影，給予年輕人在思考未來時更多新的啟發與靈感，鼓勵青年世代超越既有的框架，成為驅動社會和社區前進的創新世代，十部「Out of Box」微電影系列將於12月27在friDay影音上架，陸續播出。

另外，遠傳也展開夢想徵件活動，年輕朋友可以報名分享自己正在發生、或是已經完成的追夢故事，經過『Out of Box』築夢小編閱讀後，將於2020年2月3日之前通知入選者，精采故事將有機會被拍成微電影，並於friDay影音平台和friDay影音YouTube頻道上架，讓夢遠傳。

(工商 )