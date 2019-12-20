柯佳嬿、許光漢、施柏宇為中視、衛視中文台新劇《想見你》豁出去，古惑仔上身「狠」入戲。柯佳嬿不計形象吹起半屏山髮型，嚼著口香糖撂台語；許光漢輸人不輸陣，綁著頭巾肩扛交通錐，狠勁扮相有趣味；反差最大莫過於施柏宇乖乖牌變身小太保，即使耍狠也沒殺傷力，柯佳嬿說「他就是個乖孩子」。

柯佳嬿劇中不忍見弟弟被霸凌勒索，找許光漢、施柏宇幫忙出氣，想出的絕招就是扮成古惑仔嚇唬對方，柯佳嬿還自封「安平十三妹」，「我看很多香港電影，也看過古惑仔，最喜歡的剛好就是吳君如飾演的十三妹，欣賞她電影裡帥氣不羈的形象。」拍這場戲難度？柯佳嬿說，「造型做好之後，從梳化間走到拍攝現場會擔心造型曝光，也要承受路人看到的異樣眼光」。

她為戲丟掉女神偶包，「未來希望多方嘗試各種角色、不同劇種，不介意大家在戲裡把我弄髒。」這次在《想見你》，柯佳嬿的角色大部分沉浸在想念及悲傷狀態，能有一段耍狠橋段是她覺得最好玩跟放鬆的一場戲。許光漢也對自己「永康扛霸子陳浩南」的打扮非常喜歡，「需要認真在劇情裡，但因為造型太有趣，要忍住不笑確實蠻難的」。

許光漢之前沒嘗試過這造型，笑稱「流氓的角色跟我本人毫無違和。」對柯佳嬿誇張造型，許光漢則說，「這樣比較正。」讓柯佳嬿哭笑不得。施柏宇就算裝凶也還是萌萌的，當他扮成「歸仁奔雷虎張耀揚」，連許光漢都說「超不可怕」。《想見你》每周日晚10點中視播出，隔週六晚10點衛視中文台播出。

(中時 )