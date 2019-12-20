季芹20日上《食尚玩家-歡樂有夠讚》錄製初一特別節目，她分享上周才帶全家到芬蘭的耶誕老人村，沒想到小孩走出來後的反應很落寞，直呼：「耶誕老人似乎很累。」讓她在一旁安慰小孩：「耶誕老人有職業倦怠期，現在是他工作最忙的時期，全天候跟每一位訪客親切問好。」她直言女兒還是很相信耶誕老人，不禁讓她笑說：「不相信就不會有禮物。」倒是兒子旅遊回來變得精明，會開始質疑耶誕老人的傳言。

旅遊回台後，一對兒女一心原想去歐洲讀書卻打消了念頭，「北歐冬季日照才三小時，不論睡醒或就寢，天都是黑的，女兒認為長期下來會很憂鬱。」她與先生王仁甫鑑於星二代出國唸書有許多不好的案例，已和先生達成共識，「只要有一個小孩要出國讀書，全家都要去，頂多重要工作才飛回台灣。」此話引現場記者笑「仁甫要退出5566了」，她打個岔說：「仁甫自告奮勇說在國外開很多車，屆時能應徵計程車司機。」意指不會斷炊，只是孩子的教育費用至少千萬起跳，「現在當爸媽就是努力工作。」

她表示這一趟旅行一家人的總開銷才二十多萬，「露營車一天才五千，在民宿都親自下廚，基本上是貴在水電費、油錢。」最後三天改變行程驅車前往挪威看極光，她很感激也疼惜說：「仁甫真的很辛苦，一個人來回開了兩千六百多公里。」身為賢內助的她在一旁遞水、食物，留意大雪紛飛的路況。

(中時 )