張善政轟非核家園謀財害命

國民黨副總統候選人張善政今晚在政見發表會上表示，蔡政府宣稱經濟20年來最好，但基層民怨沸騰，批「蔡總統距離人民太遙遠了」，等同要人民「何不食肉糜」。他指出，蔡政府執政，雖觀光人次略增加，但觀光外匯收入反而減少，表示人民賺不到錢，簡直「頭痛醫腳」。他也砲轟非核家園為「謀財害命」政策。

張善政在第二輪發言時回應民進黨副手候選人賴清德，其談的國際與兩岸局勢，還是難多過去民進黨強調的意識形態，賴拋了很多政策，但「老實說，為何過去3年不做？讓人失望」

張善政指出，韓國瑜傾廳之旅聽取基層聲音，大家都反映經濟情況每況愈下，對於蔡英文得意洋洋稱現在經濟是20年來最好，「心中感到非常難過，因為蔡總統距離人民實在太遙遠了，等於要人民『何不食肉糜』」。

「蔡政府究竟是忘記了，還是害怕想起來？」張善政直指，蔡政府執政3年多，號稱觀光人次略有增加，但觀光外匯收入反而大幅減少，表示人民根本賺不到錢。蔡政府不去解決「人進不來」的原因，卻採取補助國民旅遊及發放夜市劵的方式，簡直就是「頭痛醫腳」，顯示蔡英文的無能。

張善政說，蔡政府執政下，僅史瓦帝尼與台簽FTA，等同交白卷。政府為了選舉，「吹噓、美化數據、欺騙選民」，對台灣的經濟和人民的生計有何幫助？

張善政說，蔡英文漠視中國大陸崛起的事實，不只把台灣對外及兩岸關係搞壞，對於提高競爭力，他在google上找不到，到目前都沒有看到有效的對策。

(中時 )