台中市警察局第四分局規畫員警及志工手持特別製作的LED防竊、防扒立體標語，讓民眾欣賞花燈安全無虞，享受親子共遊花燈節慶。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（中）特別感謝警犬隊進駐園區，負責園區安全維護，提供民眾安全的賞燈環境。（盧金足攝）

「2020台灣燈會」分別在台中市后里馬場及南屯文心森林公園展出，其中南屯區文心森林公園副展區將21日開展至明年2月23日，為期65天。轄區台中市警察局第四分局為維護園區安全，特別規畫警犬隊進駐園區，負責園區安全維護，希望提供民眾安全的環境，盡情欣賞多項特色燈區及豐富表演節目，度過歡樂佳節。

台中市長盧秀燕為宣傳2020台灣燈會，特別規畫台中市29個行政區自製具有地方特色的花燈花車，於期前12月20日18時舉辦地方特色花燈花車遊行，為2020台灣燈會暖場宣傳，並於21日開展當天邀請七縣市首長至文心森林公園副展區觀賞花燈。

警察局第四分局為配合2020台灣燈會文心森林公園副展區21日正式開放，規畫各項交通疏導及安全維護勤務，並協調警犬隊於台灣燈會期間進駐文心森林公園，負責園區場地安檢。

此外，並規畫員警及志工手持特別製作的LED防竊、防扒立體標語，提醒園區內民眾欣賞花燈之餘不忘注意自身財物，讓民眾欣賞花燈安全無虞，享受親子共遊花燈節慶。

台中市警察局第四分局分局長吳耀南表示，台灣燈會副燈區將於21日於文心森林公園進行點燈儀式，已展開全方位勤務並配合市政府進行周邊道路交通管制。

為維護燈會展覽期間參觀安全，該分局亦規畫安維專案勤務，特別申請警犬隊支援園區場地安檢，執行反恐維安工作，加強預防扒竊勤務，提醒民眾注意保管自身財物，讓大家都能夠開心出門，平安回家，盡情享受台灣燈會豐富的展覽活動，感受台中都市的魅力。

(中時 )