31歲AV天后明日花綺羅去年突然發聲宣布不再拍AV，近一年來她說到做到，沒再推出AV作品，甚至有傳聞她從商推出內衣品牌，又投資醫美診所。今(20日)則有媒體報導，明日花綺羅從良後，私下也出手將過去舊作一一下架，疑有意為洗底斬草除根。

「AV達人」一劍浣春秋先前發文分享，明日花綺羅去年宣布退出AV界後，其實經紀人曾想辦法勸她復出，但明日花綺羅不肯點頭，今年她參加成人展，更主動要求希望不要跟其他女優並肩走星光大道，主因是她覺得已經退出AV界，和現役AV女優同台會顯得很奇怪。

一劍浣春秋更說，明日花綺羅轉行後相當順利，更加深她不願回AV界的信念，當年所拍的作品也一一開始下架，應是為了徹底掩埋過去，今年10月她還被媒體拍到和小6歲的、樂團「MY FIRST STORY」主唱Hiro（森內寬樹）約會，看來十分享受目前生活。

(中時電子報)