台南市土雞場驗出H5N2高病原性禽流感，為防堵疫情擴散，20日撲殺處置1萬5399隻土雞。（台南市動保處提供／劉秀芬台南傳真）

台南市土雞場驗出H5N2高病原性禽流感，為防堵疫情擴散，20日撲殺處置1萬5399隻土雞。（台南市動保處提供／劉秀芬台南傳真）

台南市動保處17日接獲學甲區土雞場通報場內雞隻異常死亡，20日確診為H5N2高病原性禽流感，為防堵疫情擴散，已完成撲殺處置1萬5399隻土雞。動保處也提醒養禽業者，若發現場內禽隻有異狀或異常死亡情形，應立即通報動保處。

動保處表示，17日獲報當天立即派人至現場進行疫情調查，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，並進行移動管制，20日確診為H5N2高病原性禽流感。

動保處除依規定撲殺該雞場1萬5399隻土雞，並針對周邊禽場採樣監測及訪視輔導。周邊半徑1公里共有26場禽場，將實施第1、3個月的二輪次採血監測；半徑1-3公里共計49場禽場，將於第1、3個月進行二輪次的訪視及輔導。

此外，動保處針對該場及周邊道路與附近公共區域加強噴霧消毒工作，將環境中之禽流感病毒濃度降到最低，也提供消毒藥劑供半徑3公里內的禽場進行自主防疫消毒。

動保處呼籲養禽業者，近來日夜溫差大易造成家禽高度緊迫，應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，落實人員及車輛進出禽場管制措施，以避免家禽疾病的發生。

(中時 )